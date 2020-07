LIVE - Napoli-Roma 0-0: fine primo tempo!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

22.34 - Finisce il primo tempo! Partita molto piacevole al San Paolo, tante occasioni da una parte e dall'altra. La chance più ghiotta però è del Napoli con la traversa clamorosa di Milik, da due passi, poi, Callejon non è riuscito a gonfiare la rete. Finisce così la prima frazione, è 0-0.

45' - Ci sarà 1 minuto di recupero

44' - ZIELINSKI! Che giocata di Fabian! Lo spagnolo manda al bar due giallorossi, palla dietro a Zielinski che calcia alto

43' - Schema da angolo per il Napoli. Bel cross di Mario Rui, palla leggermente lunga per Manolas

41' - PELLEGRINI! Dal lato corto dell'area del Napoli Spinazzola fa partire un cross basso, che Spinazzola raccoglie in qualche modo sul secondo palo. A sua volta centra l'ex Chelsea, all'indietro per Pellegrini: la deviazione di quest'ultimo termina fuori di un soffio.

40' - MILIK! Ancora il polacco vicino al gol. Uno-due con Insigne. Da dentro l'area di rigore calcia in precario equilibrio, bravo Pau Lopez a respingere

38' - Buona ripartenza della Roma, col solito Spinazzola che spinge a sinistra. Uno contro uno con Di Lorenzo, poi il cross rasoterra al centro. Bella la copertura di Insigne in ripiegamento difensivo.

36' - Buona azione del Napoli. Fabian cambia gioco per Insigne, il capitano si accentra e calcia, ma il tiro viene deviato e finisce sui piedi di Demme. L'ex Lipsia prova il tiro al volo dai 30 metri, palla che esce a lato

33' - DUPLICE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Mario Rui disegna un cross perfetto per la testa di Milik, il polacco colpisce e trova un'incredibile traversa. Il pallone rimbalza sulla testa di Callejon che incredibilmente mette alto

31' - Dzeko porta palla, poi allarga verso Spinazzola. Cross profondo e sponda al centro, Meret esce e anticipa tutti.

29' - Primo cambio nella Roma: esce Smalling per infortunio, entra Fazio

26' - CALLEJON! Che occasione per lo spagnolo! Smalling sbaglia tutto, Insigne ne approfitta e serve lo spagnolo che erra nel controllo e si allarga. E' costretto poi a mettere al centro, ma Smalling intuisce tutto.

24' - Napoli in affanno. Buon momento per la Roma che sta mettendo in difficoltà la retroguardia azzurra

23' - PELLEGRINI! Roma pericolosa con il suo centrocampista. Dzeko vince un duello aereo con Koulibaly, palla che arriva a Pellegrini che calcia dai 25 metri. Decisiva la deviazione di Manolas

20' - Mario Rui appoggia a Insigne, venuto incontro al terzino: sventagliata profonda di prima del capitano a cercare Zielinski. Buona la chiusura di Smalling.

19' - Adesso la Roma rimette la testa fuori. Cross per Mkhitaryan, che calcia al volo, schiacciando la sfera: Koulibaly ribatte via di testa.

18' - Imbucata in area per Dzeko, contrastato bene da Koulibaly, aiutato anche dal raddoppio di Demme.

16' - Il Napoli adesso sta facendo la partita. La Roma non esce dalla propria metà campo.

14' - ZIELINSKI! Ancora il Napoli pericolosissimo! Mario Rui disegna un lancio che il polacco controlla in modo sublime Piotr, a tu per tu, con Pau Lopez colpisce il portiere giallorosso. La sfera arriva a Insigne, che tenta il pallonetto: blocca ancora il portiere giallorosso.

12' - FABIAN! Bella azione del Napoli e che giocata dello spagnolo: finta in area e conclusione da buona posizione, ma Pau Lopez respinge in angolo.

11' - Bella sventagliata di Zielinski a cercare il taglio di Callejon. Lo spagnolo, in estirada, non riesce a colpire bene il pallone. Blocca Pau Lopez

10' - Squadre cortissime. In questo momento a farla da padrone è il pressing

9' - Mario Rui guadagna un fallo a centrocampo. Ammonito Pellegrini

8' - Pau Lopez rischia sul pressing di Milik: si disfa del pallone giusto in tempo a due passi dalla porta.

6' - Di Lorenzo sbaglia un passaggio semplice, Demme va in contrasto in tackle per recuperare all'errore del compagno e commette fallo. L'ex Lispia ammonito, salterà la prossima sfida

4' - Dagli sviluppi della punizione, mischia nell'area di rigore della Roma. La palla finisce sul fondo con un nulla di fatto

3' - Milik pressa con decisione Smalling, gli ruba palla e guadagna un buon calcio di punizione

21.47 - PARTITI! E' iniziata Napoli-Roma

21.40 - Squadre in campo. Napoli in solita divisa azzurra, Roma in giallorosso.

21.20' - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro la Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Il mister era molto arrabbiato dopo la sconfitta contro l’Atalanta, non gli è andata giù”. Per Osimhen si chiude la prossima settimana? "Siamo molto interessati, vediamo". Dove si può migliorare la squadra? "Ci vorrà tempo per tornare nelle posizioni che ci competono. Abbiamo vinto la Coppa Italia, giocheremo la Supercoppa Italiana. Vogliamo tornare ai livelli degli ultimi anni".

21.00 - Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Roma Tv a pochi minuti dalla gara contro il Napoli: "Siete pronti a reagire? Si, ci siamo preparati per quel poco che abbiamo potuto. Saremo carichi per portare a casa i 3 punti". Scarsa determinazione, ne avete parlato? Ci siamo confrontati e abbiamo capito i nostri errori. Cercheremo stasera di non ripeterli per portare a casa la vittoria"

20.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni ufficiali. Nel Napoli ancora out Lozano: tornano Milik e Callejon nel tridente con Insigne. Confermato il terzetto di centrocampo mentre in difesa torna Manolas con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Nella Roma c'è Ibanez per la difesa a tre e Zappacosta viene avanzato. Tornano Pellegrini e Vereout in mediana e Dzeko di punta, con Kluivert che viene preferito ad Under.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

20.15 - La Roma dovrebbe proporre una difesa a tre, passando quindi ad un 3-4-2-1. A breve le formazioni ufficiali.

20.00 - Il Napoli ha lasciato Palazzo Caracciolo per raggiungere il San Paolo: un centinaio i tifosi presenti che hanno applaudito gli azzurri

ARBITRO - Cambia l'arbitro di Napoli-Roma: da Marco di Bello a Gianluca Rocchi. A comunicarlo è la Lega Serie A, con una nota ufficiale: "Si comunica che l’Arbitro Marco Di Bello designato per la gara Napoli - Roma, valida per l’undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020, in programma domenica 5 luglio, sarà sostituito dal collega Gianluca Rocchi".

FORMAZIONI - Rientri importanti per Fonseca. Tornano dalla squalifica Veretout - in coppia con Cristante davanti alla difesa - e Pellegrini probabilmente con Under e Kluivert alle spalle di Dzeko, di nuovo titolare dopo il turno di riposo. In difesa si rivedono Santon e Mancini nella linea con Smalling e Kolarov a sinistra.

Gattuso non dovrebbe cambiare troppi interpreti, alcuni già risparmiati nell'ultima mezz'ora a Bergamo. Out Ospina, ci sarà Meret dal primo minuto. In difesa torna titolare Manolas, anche ex della partita, in coppia probabilmente con Koulibaly con Hysaj che si riprende il posto a sinistra e Di Lorenzo a destra. A centrocampo salvo sovraccarichi muscolari conferma per il terzetto Fabian, Demme e Zielinski mentre in attacco Lozano potrebbe avere una chance: da capire se al posto di Politano e Callejon o a sinistra per Insigne. Al centro del tridente ballottaggio Mertens-Milik.

AVVERSARIO - Di fronte ci sarà una Roma che viene dal ko interno con l'Udinese ed una prestazione disastrosa sotto i punti di vista, che ben fotografa il campionato dei giallorossi, a -20 dai rivali cittadini della Lazio, senza possibilità Champions (se non tramite la vittoria dell'EL) ed una situazione economica-finanziaria e di confusione societaria che non lascia intravedere spiragli neanche per il prossimo anno. Prevedibile una reazione, almeno dei giocatori più rappresentativi, a partire da Dzeko che tornerà titolare ed al San Paolo spesso ha sfoderato giocate individuali decisive, anche se la condizione generale del gruppo giallorosso ha destato grandi critiche nella capitale.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma. "Non pensate di fare 9 scampagnate", il messaggio di Rino Gattuso dopo la gara con l'Atalanta è stato ribadito alla squadra anche a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli non vuole cali di tensione, come quello dopo il gol dell'Atalanta, perché anche senza più speranze Champions - ma vincendo il Napoli agguanterebbe proprio la Roma al quinto posto - la continuità di rendimento sarà necessaria per arrivare al top alla sfida di Barcellona, ma anche nel processo di crescita tattica e di mentalità in vista della prossima stagione in cui il Napoli vuole essere di nuovo protagonista ai massimi livelli.