LIVE - Napoli-Roma, pre-partita: tornano Manolas, Milik ed Insigne, ancora out Lozano!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

20.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni ufficiali. Nel Napoli ancora out Lozano: tornano Milik e Callejon nel tridente con Insigne. Confermato il terzetto di centrocampo mentre in difesa torna Manolas con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

20.15 - La Roma dovrebbe proporre una difesa a tre, passando quindi ad un 3-4-2-1. A breve le formazioni ufficiali.

20.00 - Il Napoli ha lasciato Palazzo Caracciolo per raggiungere il San Paolo: un centinaio i tifosi presenti che hanno applaudito gli azzurri

ARBITRO - Cambia l'arbitro di Napoli-Roma: da Marco di Bello a Gianluca Rocchi. A comunicarlo è la Lega Serie A, con una nota ufficiale: "Si comunica che l’Arbitro Marco Di Bello designato per la gara Napoli - Roma, valida per l’undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020, in programma domenica 5 luglio, sarà sostituito dal collega Gianluca Rocchi".

FORMAZIONI - Rientri importanti per Fonseca. Tornano dalla squalifica Veretout - in coppia con Cristante davanti alla difesa - e Pellegrini probabilmente con Under e Kluivert alle spalle di Dzeko, di nuovo titolare dopo il turno di riposo. In difesa si rivedono Santon e Mancini nella linea con Smalling e Kolarov a sinistra.

Gattuso non dovrebbe cambiare troppi interpreti, alcuni già risparmiati nell'ultima mezz'ora a Bergamo. Out Ospina, ci sarà Meret dal primo minuto. In difesa torna titolare Manolas, anche ex della partita, in coppia probabilmente con Koulibaly con Hysaj che si riprende il posto a sinistra e Di Lorenzo a destra. A centrocampo salvo sovraccarichi muscolari conferma per il terzetto Fabian, Demme e Zielinski mentre in attacco Lozano potrebbe avere una chance: da capire se al posto di Politano e Callejon o a sinistra per Insigne. Al centro del tridente ballottaggio Mertens-Milik.

AVVERSARIO - Di fronte ci sarà una Roma che viene dal ko interno con l'Udinese ed una prestazione disastrosa sotto i punti di vista, che ben fotografa il campionato dei giallorossi, a -20 dai rivali cittadini della Lazio, senza possibilità Champions (se non tramite la vittoria dell'EL) ed una situazione economica-finanziaria e di confusione societaria che non lascia intravedere spiragli neanche per il prossimo anno. Prevedibile una reazione, almeno dei giocatori più rappresentativi, a partire da Dzeko che tornerà titolare ed al San Paolo spesso ha sfoderato giocate individuali decisive, anche se la condizione generale del gruppo giallorosso ha destato grandi critiche nella capitale.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma. "Non pensate di fare 9 scampagnate", il messaggio di Rino Gattuso dopo la gara con l'Atalanta è stato ribadito alla squadra anche a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli non vuole cali di tensione, come quello dopo il gol dell'Atalanta, perché anche senza più speranze Champions - ma vincendo il Napoli agguanterebbe proprio la Roma al quinto posto - la continuità di rendimento sarà necessaria per arrivare al top alla sfida di Barcellona, ma anche nel processo di crescita tattica e di mentalità in vista della prossima stagione in cui il Napoli vuole essere di nuovo protagonista ai massimi livelli.