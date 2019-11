LIVE - Napoli-Salisburgo, pre-partita: Mertens-Lozano verso una maglia da titolare, dubbio Elmas

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Il Napoli, questa sera, può qualificarsi con due turni di anticipo (mai successo) agli ottavi di Champions League, un traguardo che la società azzurra ha raggiunto pochissime solo altre due volte nella propria storia (una volta con Mazzarri e una con Sarri) e che non raggiunge da tre anni. Per farlo deve battere il Salisburgo. Salirebbe a quota 10 punti con gli austriaci fermi a 4 che, anche vincessero le prossime due col Napoli ko, verrebbero eliminati per la sconfitta negli scontri diretti. Una partita, quella di questa sera, fondamentale.

Manolas a Salisburgo diede forfait per l’infrazione alla costola da cui ha recuperato, nell’avventura europea la coppia Manolas-Koulibaly è ancora imbattuta visto che il Napoli sia contro il Liverpool che contro il Genk non ha subito reti. La coppia su cui ha puntato il Napoli in estate contro il Liverpool ha mostrato il suo volto migliore, la difesa alta funzionò nei tempi giusti anche quando c’era da scappare dietro, con poche sbavature. L’auspicio di Ancelotti è che il San Paolo versione Champions gli regali un’altra prova all’altezza.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti dal San Paolo alla diretta testuale di Napoli-Salisburgo! Dopo Roma, l'unica nota positiva in casa Napoli è scendere subito in campo. Contro il Salisburgo ci sarà una chance importante per riscattarsi di fronte ad un San Paolo pieno e provare a ritrovare la strada giusta in vista del campionato dove il Napoli non può più lasciare punti per strada per non compromettere anche la corsa ad un posto in Champions. La vetrina europea potrebbe venire in soccorso, considerando che il Napoli in Champions è imbattuto, nonostante abbia disputato due gare fuori su tre, ed in caso di vittoria - e ko del Genk a Liverpool, questo piuttosto prevedibile - staccherebbe il pass per gli ottavi di finale con due turni di anticipo. Un'occasione a disposizione del Napoli e soltanto altre cinque big in europea.