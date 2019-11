FOTO - Curva B annuncia sciopero tifo: “Multe e diffide per balaustre e megafoni, dal Genoa ci fermeremo”

Comunicato duro e presa di posizione netta, quella dei tifosi della Curva B contro gli ultimi daspo e sanzioni arrivate dalla Questura a seguito delle norme comportamentali all'interno dello stadio. Attraverso un volantino distribuito all'esterno dello Stadio, la curva B ha chiarito che dal prossimo match contro il Genoa "fermerà il tifo" all'interno del San Paolo: “I Gruppi della Curva B vi scrivono con la speranza che questo non sia un “addio” ma un “arrivederci” alla nostra gradinata. Con la scusa del regolamento d’uso, dopo anni, ci stanno multando se sventoliamo una bandiera con il piede poggiato alla balaustra, o peggio ancora, diffidando se col megafono cerchiamo di coordinare il tifo della curva che ha fatto innamorare tanti bambini di questa maglia (forse anche di più dei risultati sportivi). Sacrificare una vita per la nostra passione ed essere ripagati in questo modo è a dir poco assurdo! Ci riteniamo una curva sana, che senza mai chiedere contropartite ha fatto dell’amore per questi colori un motivo di vita, eppure avendo a cuore le sorti del Napoli, per la nostra dignità, siamo costretti, dalla partita col Genoa a fermarci affinché prevalga il buon senso e ci consentano di vivere la curva come piace a noi, con le bandiere, i cori e l’aggregazione, senza la quale non ha nessun senso proseguire il nostro percorso! Curva B”.