LIVE - Napoli-Torino, pre-partita: a sorpresa Spalletti parte con Politano dal 1'. Miranchuk titolare

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone. In redazione: Antonio Noto

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

14.50 - Pochi minuti al match tra Napoli e Torino e a prendere la parola è Alessio Zerbin, giovane esterno azzurro che si sta ritagliando il suo spazio in una squadra di campioni: "E' una favola, è successo tutto molto velocemente e ho realizzato il sogno di ogni bambino. Non deve essere un punto d'arrivo ma di partenza e devo migliorare per fare sempre meglio", le sue parole ai microfoni di DAZN.

13.46 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Torino, match delle 15 valido per l’ottava giornata di Serie A. Spalletti recupera Politano, che vince il ballottaggio con Lozano, l’esterno gioca nel tridente con Kvaratskhelia e Raspadori che viene preferito a Simeone. A centrocampo confermati i titolari Anguissa, Lobotka e Zielinski. In difesa Rrahmani, dopo aver smaltito l'affaticamento muscolare, forma la coppia centrale con Kim, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Vlasic; Miranchuk; Sanabria. All. Juric.

13.45 - Ieri la SSC Napoli ha presentato la nuova maglia “Halloween Game” dedicata alla festa del 31 ottobre. Oggi in occasione di Napoli-Torino, match delle 15 valido per l'ottava giornata di campionato, gli azzurri scenderanno in campo con la speciale casacca.

13.30 - Il Napoli è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona, dove alle 15 affronterà il Torino per l'ottava giornata di campionato. Il pullman azzurro è stato accolto da tanti tifosi in attesa all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta. Di seguito le immagini dell'arrivo del bus.Oggi il Napoli torna in campo dopo la pausa per le nazionali per tentare di staccare l'Atalanta al primo posto in classifica. Osso duro per gli azzurri, che alle 15 affrontano il Torino allo stadio Diego Maradona. C'è attesa per scelte di Spalletti per la formazione titolare, in particolare c'è curiosità per conoscere chi sarà a vincere due ballottaggi in avanti. A destra il favorito sembra Lozano, visto il recupero in extremis dall'infortunio di Politano. Al centro è invece Raspadori ad avere più chance dall'iniziare dall'inizio rispetto a Simeone.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Torino