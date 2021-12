LIVE - Primavera, Napoli-Inter 0-1 (22' Casadei): azzurri a caccia del pareggio

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

32' - Non si accendono per ora i tre giocatori offensivi del Napoli e l'Inter prende fiducia nella costruzione per tenere il possesso

29' - Palla recupera degli ospiti, palla dalla sinistra per Satriano che di testa non riesce a schiacciare in porta

27' - Pressione alta dell'Inter e Napoli che fatica in questa fase nella costruzione palla a terra

24' - Recupero palla di Ambrosino, l'arbitro fischia un fallo dubbio mentre il Napoli si involava verso la porta

22' - GOL DELL'INTER! Casadei di testa mette comodamente in rete da due passi, il Napoli protesta per un fuorigioco sul tocco sugli sviluppi di angolo ma l'arbitro assegna il gol

20' - Costanzo chiude in angolo, poi ha qualcosa da dire all'avversario che era caduto in area

18' - Inter si rivede in attacco con Satriano, ma il destro termina a lato

15' - Ancora Napoli con Saco che manda alto di testa un cross invitante da destra

13' - Fallo su Cioffi, partito in sovrapposizione, appena poco fuori dall'area di rigore in zona laterale

10' - L'Inter prova a fare la partire impostando da dietro con i centrali, il Napoli può ripartire come solitamente preferisce fare

7' - Hysaj resta con la caviglia sotto un avversario, ma sembra poter continuare

5' - Ambrosino allunga di testa per Cioffi, ma chiude la difesa nerazzurra

2' - Risposta immediata del Napoli: Ambrosino di prepotenza, poi tenta il tiro che termina di poco a lato

1' - Subito Inter pericolosa, Fontanarosa stacca di testa su sviluppi d'angolo, Costanzo salva sulla linea

13.02 - INIZIATA LA GARA!

12.56 - Squadre in campo

12.30 - NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Saco, Spavone, Marchisano; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino. All. Frustalupi

INTER (4-3-1-2): Rovida; Silvestro, Fontanarosa, Moretti, Pelamatti; Casadei, Cecchini, Andersen; Iliev; Satriano, Curatolo. All. Chivcu

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi l'Inter per la 11esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si disputa al Centro Sportivo Arena di Cercola alle ore 13. I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Marco, Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pontillo, Saco, Spavone, Spedalieri, Toure, Turi, Vergara.