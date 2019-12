LIVE - Primavera, Napoli-Lazio 0-0: ottimo avvio degli azzurrini

Premi F5 per aggiornare il live

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

23' - In archivio metà di un vivace primo tempo ma resiste l'equilibrio. Si resta sul punteggio di zero a zero.

22' - Cross dalla sinistra di Marrazzo, di testa la sfiora Sgarbi, la palla arriva a destra per Vrikkis che la rimette al centro, interviene Zedadka che la stoppa di mano. Punizione per la Lazio.

21' - Primo giallo del match: ammonito Shoti per fallo su Labriola a centrocampo.

19' - Grande dinamismo nei giocatori del Napoli, lo spirito è quello giusto, anche Baronio è soddisfatto dalla panchina. Ma serve, ovviamente, il gol.

17' - Bell'azione tra Palmieri e Zedadka sulla sinistra, quest'ultimo prova a servire il compagno in area ma Palmieri viene chiuso provvidenzialmente.

15' - Zanoli verticalizza ma la Lazio intercetta e riparte. Contropiede potenziale che sfuma subito. Riparte il Napoli.

14' - Ottimo avvio di gara da parte del Napoli che si sta difendendo con ordine e riparte creando potenziali pericoli. Già due le chance per passare in vantaggio, entrambe con Palmieri.

12' - PALMIERI! Dagli sviluppi di calcio di punizione la palla arriva al numero 9, tiro secco col destro, palla destinata in porta ma il piede di un difensore l'allontana. Sarà corner.

10' - Nuovo cross di Sgarbi sulla destra, c'erano 4 azzurri in area, ma il suo traversone è rasoterra e viene allontanato dalla difesa. Ma il Napoli resta in zona offensiva.

9' - Il Napoli sfonda a destra, la palla arriva a Sgarbi che crossa dal fondo ma il suo traversone è impreciso e si spegne sul fondo.

8' - Ritmi alti in questo avvio di gara, le squadre si stanno studiando senza rinunciare ad attaccare, ognuna con le proprie armi a disposizione.

7' - La Lazio si appoggia al suo centravanti, Nimmermeer, che sbaglia l'assist a un compagno sull'esterno e regala rimessa al Napoli.

4' - Dopo la difesa a 4 utilizzata in Youth League, il Napoli è tornato al 3-5-2, c'è Zanoli al centro della difesa al posto dello squalificato Senese.

2' - CHE OCCASIONE PER PALMIERI! Lancio lungo di Zedadka, il portiere Alia esce a vuoto, palla per Palmieri che dalla distanza prova a centrare la porta ma con l'esterno manda a lato. Non era facile perché era pressato da un avversario che aveva anche superato con un pallonetto.

14.31 - Partiti! Calcio d'inizio affidato ai biancocelesti.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Manzi, Zanoli, D'Onofrio; Vrikkis, Marrazzo, Mamas, Labriola, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. A disp.: Daniele, Zanon, Potenza, Esposito, Vrakas, D’Amato, Cioffi, Cavallo, Vianni. All.: Roberto Baronio.

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Kalaj, Franco, Falbo; Shoti, Bianchi, Bertini; Anderson, Nimmermeer, Moro. A disp.: Marocco, Peruzzi, De Angelis, Ndrecka, Czyz, Shehu, Cesaroni, Russo, Zilli, Moschini. All.: Leonardo Menichini.



Arbitro: Federico Fontani (sez. Siena).

Assistenti: Gregori - Mittica.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lazio, match valido per la 12esima giornata del campionato Primavera 1. Gara fondamentale, scontro diretto per la salvezza. Azzurrini a 9 punti, biancocelesti a 10, reduci da due ko di seguito. Il Napoli ha vinto l'ultima 3-0 sul campo del Genoa.