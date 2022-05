LIVE - Spezia-Napoli 0-3 (4' Politano, 25' Zielinski, 36' Demme): termina il primo tempo

TuttoNapoli.net

13.27 - FINISCE IL PRIMO TEMPO

52' - Errore in uscita di Juan Jesus che perde palla. Agudelo recupera, accelera ed entra in area ma scivola al momento del tiro. Sinistro strozzato, palla sul fondo.

49' - Politano arriva al limite dell'area e prova il tiro, trovando la respinta avversaria. Lo Spezia riparte in contropiede, ma viene fermato dalla difesa azzurra.

48' - Il Napoli allenta la pressione spezzina, guadagnando una punizione in zona offensiva sulla sinistra.

45' - Vengono concessi 10 minuti di recupero.

42' - GOL ANNULLATO ALLO SPEZIA! Cross dalla sinistra, spizzata di Agudelo per Manaj che a tu per tu con Meret non sbaglia. Si alza pero' la bandierina, fuorigioco dell'attaccante spezzino.

40' - ERLIC! Sugli sviluppi del corner il difensore colpisce il pallone trovando l'ottima risposta di Meret.

39' - Verde va alla battuta di un calcio di punizione dal limite, Meret alza sopra la traversa e devia in angolo.

36' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Azione stupenda degli azzurri: scambio in area tra Petagna e Demme, con il centrocampista che riceve palla dal centravanti e deposita il terzo pallone alle spalle di Provedel. 0-3 al Picco

34' - ELMAS! Il macedone rientra provail destro dal limite, murato pero' da Erlic.

30' - Cross dalla sinistra per Antiste, che sfiora il pallone bloccato poi da Meret.

28' - Erlic lancia per Manaj, anticipato in uscita da Meret. Ci prova poi Agudelo, con un tiro debole per il portiere azzurro.

25' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Petagna controlla un pallone in area, Antiste lo rinvia corto e ne approfitta Zielinski con una conclusione dal limite imprendibile per Provedel.

23' - Si riparte adesso, il gioco è stato fermo circa 12 minuti quindi ci sarà un maxi-recupero.

16' - Il gioco per il momento non riprende, con la situazione nei pressi della curva ospite ancora non sotto controllo.

11' - Partita interrotta per scontri tra tifosi

9' - Dopo aver trovato il gol gli azzurri continuano a far girare il pallone, Spezia tutto rintanato in difesa.

7' - Zielinski riceve palla da Petagna e prova a scodellare al centro dell'area. Kiwior allontana il pallone.

4' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Azione personale di Politano che riceve palla sulla destra, si accentra arrivando al limite dell'area, fa partire un gran sinistro che non lascia scampo a Provedel

3' - Il Napoli gestisce fin dai primi minuti il possesso palla, lo Spezia è chiuso in difesa per poi tentare qualche ripartenza.

12.32 - PARTITI! INIZIA LA PARTITA

12.25 - Squadre in campo

12.22 - Il difensore dello Spezia Salva Ferrer ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo con il Napoli: "Questa salvezza ci dà la serenità per giocare la partita di oggi contro una bellissima squadra e vivere una bella giornata di calcio. Ci abbiamo sempre creduto, ci sono stati momenti difficili e quando la partita era importante, come a Udine, l'abbiamo sempre portata a casa".

12:15 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto prima del match con lo Spezia ai microfoni di Dazn: "Oggi ci divertiremo ma proveremo a fare anche risultato perché vincere aiuta a creare la mentalità giusta. Vogliamo finire bene il campionato, per i tifosi e per noi stessi".

Sull'ultima di Ghoulam: "E' qui da sette anni, quasi mi commuovo a pensare a tutti i momenti passati insieme. E' una forma di ringraziamento, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro".

Sarà rivoluzione in casa Napoli? "Dobbiamo aspettarci una squadra competitiva come lo è stata sempre negli ultimi anni. Rivoluzione non lo so, dipenderà da tanti fattori. Dobbiamo ancora incontrare diversi calciatori e le loro agenzie, dopodiché decideremo il da farsi".

12:10 - Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, prima dell'ultima partita di campionato contro lo Spezia è intervenuto al microfono di Dazn: "E' stata una stagione positiva. Ho giocato abbastanza, anche se speravo di fare qualche partita in più e soprattutto qualche gol in più. Ormai è andata così. Siamo contenti di aver raggiunto la Champions League, dopo questa partita ci riposeremo"

C'è nostalgia per la fine del ciclo per tanti calciatori? "Perderemo sicuramente qualche giocatore importante, ma ne arriveranno altri. Il mercato è lungo, nel calcio non si può mai sapere cosa succede".

11:30 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono note le formazioni ufficiali di Spezia-Napoli. Luciano Spalletti, come preannunciato in conferenza stampa, dà spazio a chi ha giocato meno. Oltre i cinque calciatori già detti ieri dal tecnico, trovano spazio anche Juan Jesus al posto di Rrahmani e Demme in mediana insiemema Lobotka, con Fabian in panchina. Davanti Elmas per Insigne, Zielinski trequartista e Politano a destra. Il centravanti sarà Petagna, Osimhen in panchina.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Manaj, Agudelo; Antiste. All. Thiago Motta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Luciano Spalletti.

11:15 - Con il successo per 2-3 in trasferta contro l’Udinese, lo Spezia ha centrato ufficialmente l’obiettivo salvezza. Un traguardo non scontato, considerando l’addio a sorpresa di Italiano la scorsa estate, il mercato bloccato e la posizione di Thiago Motta messa più volte a rischio soprattutto nella pima parte di stagione.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Napoli! Ultima di campionato per il Napoli, impegnato al Picco in quella che sarà la partita del congedo per diversi calciatori, a cominciare da Ghoulam che oggi sarà capitano. Non ci sono stimoli di classifica, né per l'una né per l'altra squadra: la formazione di Thiago Motta è salva, quella di Luciano Spalletti in Champions League.