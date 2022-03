LIVE - Verona-Napoli, pre-partita: Insigne e Zielinski partono dalla panchina

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

13.58 - Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Napoli, match in programma alle 15 valido per la 29ª giornata di Serie A. Spalletti cambia modulo, passando al 4-3-3. Lozano rimpiazza Insigne dal 1', mentre a destra è confermato Politano con Osimhen prima punta. Un cambio anche a centrocampo, con Anguissa che gioca al lato di Lobotka con Fabian altra mezzala. Confermata la difesa con Ospina tra i pali e la solita linea a quattro: Di Lorenzo, l'ex Verona Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Casale, Cancellieri, Bessa, Flakus Bosilj, Coppola, Turra, Hongla, Praszelik, Terracciano Allenatore: Igor Tudor

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano. A disposizione: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Zielinski, Insigne, Ounas, Mertens, Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

13.15 - Paolo Berizzi, giornalista de La Repubblica che da tempo combatte i neo-fascisti, ha commentato lo striscione vergognoso esposto dai tifosi del Verona contro Napoli: "Guardate questa foto. È lo striscione che gli ultrà neonazisti e razzisti dell'Hellas Verona hanno appeso l'altra sera in zona stadio Bentegodi. Le bandiere di Russia e Ucraina e le coordinate di Napoli. Messaggio: bombardate Napoli. Lo schifo oltre l'orrore", si legge sul suo account Twitter.

13.00 - La guerra fa schifo e utilizzarla per attaccare una città è anche peggio. Ha del vergognoso quanto accaduto a Verona. Gli ultras scaligeri hanno infatti esposto uno striscione particolare, con le bandiere di Russia e Ucraina sopra e le coordinate di Napoli sotto. Bombardate Napoli, potrebbe essere il messaggio che voleva mandare il tifo organizzato gialloblù.

12.00 - Igor Tudor ha convocato 22 calciatori per Hellas Verona-Napoli. Oltre agli assenti già noti (Lazovic, Retsos, Pandur, Dawidowicz e Veloso) fuori anche Lasagna e Frabotta. La bella notizia per gli scaligeri è il rientro di Barak. Di seguito l'elenco completo.

Dovrebbe tornare titolare Anguissa, in coppia con Lobotka, con Fabian inizialmente fuori. L'altro escluso di rilievo dovrebbe essere Lorenzo Insigne, che soffre per la poca fisicità questi incroci con squadre così aggressive e che non è neanche al meglio: spazio dunque a Lozano. Dietro Osimhen potrebbe esserci Elmas, con maggiore fisicità rispetto a Zielinski, anche lui spento nelle ultime gare, ma qui il ballottaggio sembra reggere ancora. A destra Ounas insidia Politano per le maggiori capacità di dribbling e di strappi lunghi prevedendo un duello individuale e lontano dalla porta anche su quella corsia.

Contro il Verona difficilmente puoi prendere l'intera posta in palio solo con la qualità e Spalletti è tornato su un desiderio già espresso più volte, vedere una squadra capace di 'sporcarsi' e usare anche altre caratteristiche: "Siamo meno interessati allo sporco della partita e siamo più orientati alla tecnica ed alla qualità, ma col Verona bisogna dimostrare di avere anche un corpo, andare allo scontro fisico". Ed anche per questo il tecnico del Napoli dovrebbe cambiare anche qualche elemento nell'undici titolare.Spalletti può escludere Insigne, Zielinski e Fabian

"Il tempo delle parole è finito perché una sconfitta oggi a Verona sarebbe fatale. Il risultato di questa gara ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri". Luciano Spalletti in conferenza stampa trasforma in parole quella che è la sensazione generale che accompagna questa sfida al Verona: un dentro o fuori per continuare a inseguire la vetta anziché rassegnarsi a guardarsi solo dietro. Del resto gli ultimi incroci con i gialloblù sono sempre stati tutt'altro che banali. L'anno scorso il duro ko di Verona ha portato alla rottura definitiva tra Gattuso e De Laurentiis, con il giro di telefonate del presidente per sondare la disponibilità di altri tecnici, ed al ritorno a Napoli è poi arrivato un pareggio che è costata la Champions. Ed anche quest'anno in realtà il Napoli, seppur lanciatissimo in quella fase, ha sofferto le caratteristiche del Verona, che con Tudor porta avanti la filosofia di Juric fatta di aggressività, dinamismo e fisicità nei duelli a tutto campo

Amici di Tuttonapoli, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Verona-Napoli