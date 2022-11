Liverpool-Napoli, ultime di formazione Sky: Ostigard e Olivera titolari, sorpresa Ndombele

Luciano Spalletti userà la migliore formazione possibile contro il Liverpool.

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti userà la migliore formazione possibile contro il Liverpool. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il tecnico toscano non farà turnover questa sera contro i Reds. Meret in porta, difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Kim e Ostigard e Olivera sulle fasce (favoriti su Juan Jesus e Mario Rui). Centrocampo composto dagli intoccabili Lobotka e Zielinski, la sorpresa potrebbe essere Ndombele titolare al posto di Anguissa dato che il camerunese deve essere gestito dopo l’infortunio. In attacco Kvaratskhelia, Osimhen e Politano favorito su Lozano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera, Lobotka, Ndombele, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.