Gazzetta: "Spalletti vuole Vecino, può arrivare a gennaio! Necessario l'addio di un mediano"

"Attenzione a gennaio, perché qualcosa può accadere, qualcosa bolle in pentola ed è legato ai nomi di Matias Vecino, Nahitan Nandez e Stanislav Lobotka". Si parla di un possibile giro di centrocampisti sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con il Napoli che sarebbe molto felice di accogliere Vecino, ormai in rottura con l'Inter e molto apprezzato da Spalletti.

La soluzione low cost

"Sulle sue tracce c’è il Napoli di Spalletti, quello stesso Spalletti che di vecino è un grande estimatore, al punto di averlo voluto con forza in nerazzurro nel 2017. Il Napoli ha bisogno di puntellare il centrocampo. E magari trovare una soluzione in corsa anche per la partenza, direzione Coppa d’Africa, di Anguissa. Per Spalletti sarebbe una soluzione low cost, la valutazione dev’essere per forza contenuta per un giocatore che dal primo febbraio potrebbe firmare gratis per chiunque".

L'addio necessario

"Perché il Napoli possa operare sul mercato e andare a prendere un altro centrocampista, però, la condizione necessaria è che il club De Laurentiis liberi una casella in quel settore. E il candidato numero uno a partire è lo slovacco Lobotka, che già in estate è stato in odore di addio".