"Lo riporterò tra i titolari!", la promessa mantenuta di Gattuso su Lozano

Il percorso di crescita di Hirving Lozano all'ombra del Vesuvio non è sicuramente cominciato nel migliore dei modi. Complice un'annata tra le più complicate della storia del Napoli, il giocatore messicano non ha trovato l'ambiente giusto che gli consentisse di emergere o comunque ambientarsi nel modo giusto con i colori azzurri: l'ammutinamento, le multe, il cambio di allenatore, tutta una serie di eventi che ovviamente anche condizionato la stagione di tutta la squadra, a maggior ragione quella di un giocatore alla prima esperienza in Italia.

Con Gattuso, soprattutto in questa nuova stagione, Lozano sembra un giocatore del tutto diverso rispetto a quello di un paio di mesi fa: merito, ovviamente, del grande lavoro del tecnico azzurro, che evidentemente ha messo mano in maniera considerevole su Lozano, facendone un punto di forza di questo inizio di stagione. La promessa di Gattuso - riportata questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport - fatta alla dirigenza, è alquanto eloquente rispetto all'impegno presosi dall'allenatore calabrese nei confronti dello stesso messicano: "Se me lo lasciate, lo riporterò nuovamente tra i titolari". Promessa mantenuta.