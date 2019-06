Lo scenario del CorSport: "Rinnovo Insigne in stand-by, l'azzurro resta 'sacrificabile' la prossima estate"

Lo scorso 1 maggio dopo l'incontro a casa Ancelotti si parlò di prolungamento di contratto per Lorenzo Insigne. Nessun aumento, semplicemente un anno in più rispetto all'attuale scadenza. Ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda come quell'ipotesi, al momento, è rimasta una irrealizzata idea. Non se n'è fatto (ancora) più nulla. Non solo: Insigne sa bene che potrebbe ancora essere lui il sacrificio di quest'estate, dato che Koulibaly e Allan - e il quotidiano riporta le parole di Ancelotti - verranno tenuti "incatenati" a Castel Volturno mentre la genialità di Insigne sarà libera di ondeggiare nella fantasia del mercato.