Lobotka MVP slovacco del 2024: “Non mi aspettavo di vincere! Obiettivi personali? Penso al Napoli”

Stanislav Lobotka è stato premiato ieri miglior calciatore slovacco dell'anno 2024. Il centrocampista del Napoli ha battuto in finale David Hancko e Lukas Haraslin. A margine della premiazione, l’ex Celta Vigo ha parlato ai media: "Ringrazio tutti coloro che hanno votato per me. Ho già ringraziato la mia famiglia, la mia piccola figlia, la mia ragazza, che mi motiva ed è speciale per me, e sono estremamente felice

A dire il vero non mi aspettavo di vincere. Dávid Hancko ha fatto un'ottima stagione e ha giocato bene in Nazionale. Sarei stato felice se l’avesse vinto lui e sicuramente sarà il suo pensiero ora che ho vinto io: la stima tra di noi è reciproca.

Se riuscirò a vincere il premio anche la prossima stagione? E’ troppo lontano come obiettivo. Sono concentrato sugli obiettivi di squadra. Certamente è qualcosa di stimolante".

Di seguito l'albo d'oro:

8 premi: Marek Hamšík

4 premi: Martin Škrtel, Milan Škriniar

3 premi: Dušan Tittel

2 premi: Marek Mintál, Stanislav Lobotka