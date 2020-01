Lobotka-Napoli, il Celta cerca un sostituto e deve gestire le reazioni di squadra e tifoseria

Il Napoli lavora al trasferimento di Stanislav Lobotka per metterlo quanto prima a disposizione di Gattuso. Ieri i contatti tra le parti sono stati molto intensi, racconta quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che l’accordo con lo slovacco c’è da tempo e si allena attendendo solo che vada in porto il trasferimento. C’è ancora distanza tra le posizioni delle due società: il Celta chiede 23 milioni più 2 di bonus, il Napoli finora non si è spinto oltre i 16 riguardo alla base fissa più 2 di bonus. L’affare - si legge - dovrebbe concludersi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dilazionando il pagamento in quattro anni: "Lobotka è uno dei giocatori migliori del Celta Vigo terzultimo in Liga, in piena lotta per la salvezza e coinvolto in una stagione deludente, il presidente Carlos Moutino deve gestire l’eventuale cessione del centrocampista nelle relazioni con lo spogliatoio, il leader Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo, e la tifoseria. Il Napoli ha fretta di chiudere, il Celta, invece, prende tempo sia per strappare un prezzo più alto ma anche per trovare sul mercato un sostituto".