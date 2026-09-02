Di Lorenzo sul rinnovo: "Grazie a Giuffredi, ADL e Manna. Vorrei altri 4 anni di successi"

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo rinnova con il Napoli fino al 2030: il capitano azzurro celebra l’accordo e fissa nuovi obiettivi per il futuro

Giovanni Di Lorenzo si lega al Napoli fino al 2030. Il capitano di due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club per commentare il rinnovo del contratto: "Oggi è un giorno speciale perché mi lego ulteriormente a questa società, a questa piazza e a questi tifosi. Era un mio desiderio, ma la cosa che mi ha reso più orgoglioso è che questa era la volontà anche del club, quindi ci abbiamo impiegato davvero poco per arrivare al rinnovo. Ci tengo a ringraziare la società, in primis il presidente De Laurentus, il direttore Giovanni Manna e poi il mio procuratore Mario Giuffredi per aver ancora una volta lavorato per la realizzazione di questo mio desiderio.

In questi 4 anni vorrei riuscire a regalare, insieme ai miei compagni, altri successi ai nostri tifosi, magari proprio a partire dall'anno del centenario. Ripensando al primo giorno in cui sono arrivato, non mi sarei mai aspettato di diventare il capitano di questa squadra e di restare qui così a lungo. Il mio obiettivo è continuare a crescere, migliorare e cercare di rappresentare al meglio lo spogliatoio e di essere un aiuto soprattutto per i più giovani".