Lucca, accordo Napoli-Benfica ma va convinto il giocatore! Rai: formula e dettagli

vedi letture

C’è un principio d’accordo tra Napoli e Benfica per il futuro di Lorenzo Lucca, ma l’operazione non è ancora chiusa. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, le due società hanno trovato un’intesa di massima sulla base di un prestito da un milione di euro per i prossimi sei mesi. Restano però da definire alcuni dettagli importanti, in particolare la formula finale dell’affare, tra diritto o eventuale obbligo di riscatto.

Il nodo principale, al momento, riguarda però la volontà del giocatore. Lucca deve ancora essere convinto della destinazione e il suo agente, Beppe Riso, non ha avuto finora contatti diretti con Rui Costa, dirigente del club portoghese. Sullo sfondo c’è la forte spinta di José Mourinho, che apprezza molto il centravanti ed è pronto ad accoglierlo, mentre il Napoli ha già dato il proprio benestare all’operazione.