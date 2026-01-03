Lucca-Benfica, Romano: "C'è molto interesse, Mou vuole una punta. Sul riscatto..."

I riflettori sono puntati su Lorenzo Lucca in questa finestra invernale di calciomercato. L'avventura del centravanti italiano al Napoli non è decollata fin qui, il minutaggio è basso ed il rientro di Romelu Lukaku rischia di togliergli ulteriore spazio: per questi motivi Lucca potrebbe dire addio già a gennaio. A questo proposito, arrivano aggiornamenti dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul canale suo YouTube ha parlato dell'interessamento da parte del Benfica:

"Lorenzo Lucca è stato acquistato dal Napoli in estate e continua a far parlare tanto. Ieri spiegavo la situazione di Noa Lang e vedremo se ci saranno poi sviluppi a livello di offerte che possano soddisfare il Napoli. Su Lucca è un discorso abbastanza simile, cioè va bene che forse questo feeling con Conte non è decollato dall'inizio e tutto il resto, però oggi bisogna capire chi potrà veramente soddisfare il Napoli, sia a livello di formula sia a livello di costi. Su Lorenzo Lucca possiamo dirvi che rispetto alle voci delle ultime ore ci risulta un Benfica molto interessato alla situazione, alla ricerca di un attaccante con Lucca in lista. Il Porto in questo momento non risulta essere caldo su di lui. Il riscatto di Lucca con il Napoli verrebbe esercitato nei primi giorni di febbraio, quindi per poter rivendere o comunque anche prestare Lucca ad un altro club prima dovrebbe riscattarlo dall'Udinese. C'è questo diritto di riscatto che verrebbe quindi anticipato a gennaio. il Napoli è convinto di poter fare questo tipo di operazione per poi dopo rigirare il calciatore in un altro club sostanzialmente. Il Benfica è interessato perché Mourinho sta cercando una punta e c'è sempre un occhio di riguardo per il mercato italiano".