Lucca, l'Atalanta ha i soldi per sorpassare il Napoli: la mossa di ADL

vedi letture

Su Lorenzo Lucca dell'Udinese, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, sta per esserci folla. Il Napoli era arrivato per primo ma ora la concorrenza aumenta. Il club di De Laurentiis lo segue da più di un anno. Piaceva già la scorsa estate. I 12 gol in campionato e la crescita hanno rafforzato l’interesse.

"L’Udinese, per cederlo, chiede 40 milioni. Il Napoli si era spinto fino a 35. Con il giocatore c’è già l’accordo per un contratto di cinque anni. Su Lucca, però, avanzano altri due club: il Milan e l’Atalanta. I rossoneri lo seguono, ma al momento il suo nome è legato ad altri incastri offensivi. Ha decisamente più fretta l’Atalanta che ha appena ceduto Retegui all’Al Qadsiah e ha bisogno di una nuova punta. Lucca, anni 24, è nel mirino con un dettaglio non trascurabile: la Dea ha soldi a sufficienza per accontentare le richieste dell’Udinese. Nei giorni scorsi era arrivata anche una telefonata da Madrid, sponda Atletico. Ma il destino del centravanti sarà ancora in Italia e ora, per lui, c’è l’imbarazzo della scelta. Il Napoli avrà facoltà di fare di nuovo la prima mossa ma non c’è più troppo tempo".

Lucca ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato di Serie A, Nunez invece ha vissuto un'annata difficile anche se il rendimento totale al Liverpool non è stato del tutto negativo: 40 gol in tre anni. Ma pesa l'investimento dei Reds: 100 milioni quasi per acquistarlo dal Benfica nel 2022. Lucca, un anno più giovane, classe 2000, ha avuto un percorso diverso. Giovanissimo era andato all'Ajax, poi è tornato in Italia e all'Udinese ha ritrovato continuità e si è imposto in Serie A con la prima stagione in doppia cifra.