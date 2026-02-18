5° posto Champions, Italia ferma: il Ranking UEFA aggiornato

Il martedì di Champions League non avvicina l’Italia al quinto posto in Champions League nella prossima stagione. È il bilancio dell’aggiornamento del ranking stagionale UEFA dopo le prime gare di andata degli spareggi di Champions League, che hanno visto i ko di Atalanta e Juventus. Resta ovviamente ferma al quinto posto l’Italia: si avvicina la Francia, ma era inevitabile dato l’incrocio tra Paris Saint-Germain e il Monaco. La Ligue 1, che ha già una squadra in meno in corsa e ne perderà ovviamente di sicuro almeno una, non ha comunque grosse chance di sorpasso. Si allontanano invece la Germania (grazie al successo del Borussia Dortmund) e la Spagna (vince il Real Madrid), che precedono la Serie A e hanno ottime possibilità di continuare a farlo in vista di fine stagione: la Bundesliga, in particolare, si appresta a mettere la freccia per superare il Portogallo. Di seguito il ranking aggiornato.

1. Inghilterra (9 su 9) 20.958

2. Portogallo (4 su 5) 16.600

- - -

3. Germania (6 su 7) 16.500

4. Spagna (6 su 8) 15.781

5. Italia (6 su 7) 15.500

6. Francia (5 su 7) 14.035

7. Polonia (3 su 4) 13.625

8. Grecia (4 su 5) 12.100

9. Cipro (2 su 4) 11.906

10. Danimarca (1 su 4) 11.750