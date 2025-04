Lukaku devastante, i quotidiani lo esaltano: "E' l'uomo di Conte e sorpassa Diego"

Romelu Lukaku irresistibile contro l'Empoli. Due assist e un gol, 22 totali tra fatti e procurati. Numeri importanti e voti alti in pagella.

Voto 8 per il Corriere dello Sport: "Arriva a 22 reti di cui è ispiratore diretto - non accadeva dallo scudetto con l’Inter di Conte - tra le sue (12 con 12 vittorie) e gli assist: con i due per Scott sono 10 in campionato. Nessuno ne ha raccolti di più. In Serie A sono 82 firme con sorpasso completato su Maradona. E nei top-5 campionati europei solo lui e Salah sono in doppia cifra tra gol e assist".

Voto 8 per La Gazzetta dello Sport: "Determinante alla sua maniera. E nel nuovo formato: due assist per McT e scarica in rete il cioccolatino di Olivera".

Voto 8 per Tuttonapoli: "Una buona occasione in avvio, ma Marianucci lo anticipa. Illuminante l’assist per il gol di Scott, l’ennesimo di questo campionato. Domina la gara, col gol del 2-0 e l’assist del 3-0 che lo porta in doppia doppia nella speciale statica. L’uomo di Conte".