De Bruyne-mania: oltre mezzo milione di followers e maglia celebrativa quasi sold-out

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli ha scatenato entusiasmo mediatico e popolare, con reazioni da tutto il mondo: dalla Premier alla Serie A, dalla Champions alla federazione belga. Il City ha salutato il giocatore con affetto ed i social sono stati invasi da post virali, mentre la t-shirt messa in vendita per celebrare il suo arrivo è andata quasi esaurita. Anche in Belgio la notizia ha avuto grande rilevanza, Napoli in queste ore sta vivendo un vero e proprio boom social con oltre 500mila follower conquistati sul profilo ufficiale della società.

Come riporta il Corriere dello Sport, In città si respira una vera “De Bruyne-mania”, che ha coinvolto anche il presepe napoletano con una statuetta dedicata, sebbene manchi ancora il numero di maglia definitivo. La maglia 17 è già occupata da Olivera, la 7 da Neres, e il dibattito continua. Intanto si valutano soluzioni abitative: la famiglia De Bruyne potrebbe trasferirsi vicino a Lukaku, in una zona residenziale fuori città ma comoda per raggiungere il centro sportivo.