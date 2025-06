Il Napoli va di corsa, le parole di Conte svelano le linee guida sul mercato

vedi letture

Dopo l'attesissimo De Bruyne-day, ieri è stato il turno dell'annuncio di Luca Marianucci, difensore classe 2004 prelevato dall'Empoli per circa 9mln di euro e che virtualmente prenderà il posto di Rafa Marin che è nuovamente vicino al Villarreal. Dopo i primi due annunci, però, il Napoli non vuole fermarsi e prosegue a passo spedito, come se fossimo nelle battute finali del calciomercato. In questo senso le parole di Antonio Conte in un'intervista a Sky, trasmesse ieri, fotografano bene le richieste del tecnico che, oltre a garanzie su investimenti e livello degli acquisti, ritiene fondamentale anche la tempistica in modo da inserire i nuovi acquisti nei due ritiri estivi: "Durante l'anno alcune cose non mi hanno fatto felice - ha detto Conte - come l'arrivo nell'ultima settimana di mercato di giocatori come McTominay, Neres, Gilmour e Lukaku. Non mi era piaciuto. Poi a gennaio tutti sapete benissimo cosa è successo e penso di essere stato molto bravo a incassare, a non dare alibi ai miei calciatori. Nel momento in cui abbiamo parlato col club, mi hanno confermato gli errori commessi ma il primo anno di matrimonio poteva essere pure più turbolento. Quando ho avuto rassicurazioni da questo punto di vista abbiamo continuato perché c'è uno scudetto da difendere e un lavoro da tutelare", le parole di Antonio Conte che rappresentano anche le linee guide sul mercato di un club che proverà a fare gran parte del lavoro da qui ad un mese, consapevole però che non sarà affatto facile.

I prossimi colpi

"Se tu vuoi spendere un 30% di più puoi anche definirli domani mattina. E poi non dimenticatevi che quest'anno ci sono 32 squadre che fanno il Mondiale per Club, magari i nostri occhi si poseranno su qualche calciatore in questo torneo e quindi poi dovrà comunque riposarsi in vacanza", le parole invece di Aurelio De Laurentiis nell'ultima conferenza stampa un paio di settimane, raccontando delle difficoltà lato club. E' il caso, ad esempio, Juanlu Sanchez, classe 2003 del Siviglia: il ds Manna è ancora in Spagna per sbloccare l'affare (proposta di 15mln di euro con i bonus a fronte di una richiesta di 20), ma il giocatore è impegnato con l'Under 21 spagnola agli europei ed in ogni caso non sarebbe subito a disposizione. L'inserimento in rosa dello spagnolo (come Under) libererebbe Mazzocchi e qundi fornirebbe il posto ad un centrale difensivo ulteriore come Beukema che resta il primo obiettivo. Il Napoli lavora anche su Musah, in uscita dal Milan, ma non intende andare oltre i 25mln di euro, comprensivi di bonus, già offerti ai rossoneri. Se il Milan dovesse pretendere di più è pronto a camibiare obiettivo. Per l'attacco proseguono i contatti con Lucca, che piace molto a Conte per caratteristiche, ma anche per Nunez in uscita dal Liverpool. Il Napoli interverrà anche sugli esterni offensivi con Lookman dell'Atalanta davanti a tutti, ma a ruota tanti nomi come Ndoye del Bologna o il più prospettico Nusa del Lipsia. Tanto lavoro da fare e, per accontentare Conte, da portare a termine il prima possibile.