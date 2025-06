Napoli-Juanlu, dalla Spagna: il Siviglia ha già individuato il sostituto

Juanlu è in cima alla lista per rinforzare la fascia destra del Napoli. il blitz di Manna in Spagna sta pian piano smuovendo l'affare e intanto il Siviglia, mentre cerca di ottenere il massimo dalla trattativa con gli azzurri, già si è messa alla ricerca di un degno sostituto. Uno dei primi nomi usciti, come riporta il - Mundo Deportivo - è Hugo Rincon, terzino di proprietà dell'Athletic Bilbao, ma che in questa stagione si è fatto valere in prestito nella Serie B spagnola nel Mirandés.

Hugo Ricon, individuato dunque per sostituire Juanlu, si è fatto valere totalizzando 39 presenze in campionato, una in Coppa e due nei playoff promozione. Durante queste partite ha messo a segno tre gol e fornito quattro assist. Un profilo sicuramente interessante, ma il Siviglia aspetta ad affondare per capire se andrà in porto la trattativa tra Napoli. In questo senso saranno giorni molto importanti per capire se l'affare può chiudersi in tempi rapidi.