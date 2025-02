Lukaku, domenica da brividi: c'è un dato impressionante

Appena 8 palloni toccati per Romelu Lukaku contro il Como. Pochi, pochissimi per chi dovrebbe essere riferimento del meccanismo offensivo del Napoli. Conte lo difende a fine partita cercando di evitare di parlare dei singoli, ma la prova del belga è sotto gli occhi di tutti, è evidente nelle note negative di una domenica da dimenticare.

La squadra fa poco per aiutarlo, e non è la prima volta, ma stavolta anche Big Rom ci mette del suo perché si aliena dal campo e lo fa lentamente. Così Conte nel secondo tempo opta per il cambio ma con Simeone va anche peggio, perché non solo le occasioni latitano, ma il Cholito neppure riesce a tenere palla e a far salire la squadra. Non è un caso che il Napoli proprio nella ripresa esca lentamente dal campo.