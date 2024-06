Lukaku è sempre il primo nome: il Chelsea lo cede, le cifre per la chiusura

Romelu Lukaku è un nome che si abbina perfettamente alle idee di calcio di Antonio Conte sin dai tempi dell’Inter

Romelu Lukaku è un nome che si abbina perfettamente alle idee di calcio di Antonio Conte sin dai tempi dell’Inter e ora è anche il profilo che ricorre, considerando che è in uscita dal Chelsea: da clausola rescissoria costa 37,5 milioni di sterline, più o meno 44 milioni di euro, ma i Blues hanno la necessità di incassare entro il 30 giugno per soddisfare i parametri del FairPlay finanziario inglese, Rom ha 31 anni e il piano sarebbe ridurre i costi. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.