Ultim'ora Lukaku-Napoli, da Milano: "Accordo vicino, affare da 30-35mln in due anni!"

vedi letture

Il Napoli conta di chiudere nelle prossime ore per l'arrivo di Romelu Lukaku. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira l'operazione con il Chelsea per l'attaccante richiesto da Conte si può chiudere sulla base di 30-35 milioni di euro pagabili in due anni. Per il giocatore pronto un contratto di tre anni a 6,5 milioni a stagione. Ricordiamo che col decreto crescita l'ingaggio al lordo del belga non sarà al 100% ma il Napoli potrà godere di agevolazioni fiscali.