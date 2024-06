Lukaku-Napoli, il Chelsea insiste: no al prestito, via solo a titolo definitivo! La cifra

Romelu Lukaku è uno dei nomi seguiti dal Napoli per il post-Osimhen.

Romelu Lukaku è uno dei nomi seguiti dal Napoli per il post-Osimhen. L'attaccante di 31 anni è rimasto un pallino fisso per Antonio Conte, che lo ha indicato come il rinforzo ideale per l’attacco. Appena rientrato al Chelsea dal prestito alla Roma, il gigante belga è stato immediatamente messo in vetrina dal club inglese che ha assoluto bisogno di vendere perché entro il 30 giugno ci sono i paletti del Fair Play Finanziario da rispettare. Niente prestito, i Blues daranno via Lukaku solo a titolo definitivo.

La conferma arriva anche da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che su X scrive: “Il Chelsea non è intenzionato a cedere Lukaku in prestito. Il Chelsea insiste, vuole il pagamento della clausola d'uscita da 38 milioni di sterline, credendo che l'unico modo per il Napoli sarebbe procedere dopo la vendita di Osimhen”.