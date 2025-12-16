Finalmente Lukaku, ma non è al top: rientro in campo sarà prudente e graduale

vedi letture

Riecco Romelu Lukaku, che oggi partirà con la squadra per l'Arabia. Il Napoli è pronto a riaccogliere il suo centravanti, leader tecnico e di spogliatoio, uomo dalle spalle larghe, dal carattere forte. Era tanto mancato in questi mesi, appena possibile sarà di nuovo al centro della scena, per ora vivrà la prossima partita, quella di giovedì in semifinale contro il Milan, da più vicino, accanto ai compagni. Big Rom torna a disposizione del suo allenatore, Conte, pur consapevole che per il ritorno in campo e per riconquistare i gradi di protagonista ci vorrà ancora tempo, pazienza e cautela

Il Corriere dello Sport specifica: "Lukaku sarà a Riyadh con la squadra. Una presenza preziosa, la sua, aspettando poi il ritorno in campo per ci vorrà ancora del tempo. Il rientro sarà graduale. Romelu è ovviamente indietro di condizione, andrà gestito, servirà come sempre cautela per rivederlo al centro dell’attacco, dove ora c’è Hojlund che è arrivato a fine mercato proprio a causa del suo infortunio".