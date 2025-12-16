Mainoo-Napoli, c'è il sì del giocatore: apertura totale, pronta la strategia

Kobbie Mainoo nel mirino. Il Napoli lo apprezza particolarmente e in Inghilterra è chiuso dalla concorrenza. Proprio a lui aveva già pensato in estate nei giorni in cui, poi, si è dedicato con lo United solo all’arrivo di Hojlund. Ma Mainoo è un talento che il ds Manna apprezza e che il club azzurro ha continuato a monitorare anche in questi mesi. Sul mercato, il Napoli è sempre in attesa di capire la questione legata agli indici di liquidità. L’idea predominante, ad oggi, resta la seguente: per nuove entrate, anche in prestito, serviranno comunque prima uscite per liberare stipendi.

"Mainoo è un profilo che intriga parecchio ed è anche un giocatore che, visti gli esempi recenti di McTominay e dello stesso Hojlund, è attratto dall’idea di ripartire da Napoli. Da parte sua, infatti, c’è totale gradimento all’ipotesi". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.