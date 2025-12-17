Cambio sugli esterni? CdS: "Politano può tornare titolare col Milan"

L'ultimo gol con la maglia del Napoli, Matteo Politano l'ha segnato il 30 marzo contro il Milan. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive della possibilità per l'esterno di ritrovare una maglia da titolare in SuperCoppa a discapito di uno tra David Neres e Noa Lang: "Sono passati 262 giorni, una distanza temporale che racconta più di quanto dica il tabellino.

Perché in mezzo c’è stato un ridimensionamento silenzioso, accettato senza polemiche, fatto di scelte tattiche, di minuti tagliati e di una disponibilità totale alla causa. E proprio contro il Milan, domani a Riyadh, Politano può ritrovare una maglia da titolare che gli è mancata: una sola partenza dal 1’ nelle ultime sette gare, troppo poco per uno che per mesi è stato l'esterno più affidabile dell’era Conte".