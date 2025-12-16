Il Napoli è appena sbarcato a Riad! Inizia la missione Supercoppa italiana
Il Napoli è sbarcato a Riad e può ufficialmente iniziare la missione Supercoppa italiana. La squadra azzurra è arrivata in Arabia Saudita in serata, con quasi un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia: il volo partito da Capodichino intorno alle 16.00 è atterrato qualche minuto fa all’aeroporto internazionale King Khalid. Giovedì sera è in programma la semifinale della Supercoppa contro il Milan di Massimiliano Allegri e tra i convocati figura anche Romelu Lukaku, partito regolarmente con il gruppo. Nella giornata di domani, vigilia del match, sono previste conferenze stampa e sedute di allenamento per entrambe le squadre.
Il Napoli svolgerà l’allenamento alle 12.30 locali (10.30 italiane) presso l’Al Riyadh Club, con i primi 15 minuti aperti ai media. Nel pomeriggio, alle 16.00 locali (14.00 italiane), Antonio Conte parlerà in conferenza stampa all’Al-Awwal Park Stadium insieme ad un calciatore. Programma definito anche per il Milan: Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti alle 13.00 locali (11.00 italiane), sempre all’Al-Awwal Park Stadium, mentre l’allenamento dei rossoneri è previsto in serata, alle 19.00 locali (17.00 italiane), presso il Princess Noura, anche in questo caso con una prima parte aperta ai media. La Supercoppa entra nel vivo.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
