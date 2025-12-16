Il Napoli è appena sbarcato a Riad! Inizia la missione Supercoppa italiana

Il Napoli è sbarcato a Riad e può ufficialmente iniziare la missione Supercoppa italiana. La squadra azzurra è arrivata in Arabia Saudita in serata, con quasi un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia: il volo partito da Capodichino intorno alle 16.00 è atterrato qualche minuto fa all’aeroporto internazionale King Khalid. Giovedì sera è in programma la semifinale della Supercoppa contro il Milan di Massimiliano Allegri e tra i convocati figura anche Romelu Lukaku, partito regolarmente con il gruppo. Nella giornata di domani, vigilia del match, sono previste conferenze stampa e sedute di allenamento per entrambe le squadre.

Il Napoli svolgerà l’allenamento alle 12.30 locali (10.30 italiane) presso l’Al Riyadh Club, con i primi 15 minuti aperti ai media. Nel pomeriggio, alle 16.00 locali (14.00 italiane), Antonio Conte parlerà in conferenza stampa all’Al-Awwal Park Stadium insieme ad un calciatore. Programma definito anche per il Milan: Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti alle 13.00 locali (11.00 italiane), sempre all’Al-Awwal Park Stadium, mentre l’allenamento dei rossoneri è previsto in serata, alle 19.00 locali (17.00 italiane), presso il Princess Noura, anche in questo caso con una prima parte aperta ai media. La Supercoppa entra nel vivo.