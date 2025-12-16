Supercoppa, tutte le cifre: oltre 10mln a chi vince, ricco montepremi
La Supercoppa italiana vale un trofeo ma non solo. Introiti importanti come scrive questa mattina Repubblica in edicola: "È una vetrina importante per il brand e a cui tiene in modo particolare Aurelio De Laurentiis, che sarà al fianco della squadra durante la trasferta a Riad", si legge.
Poi, nel dettaglio, ecco tutte le cifre del trofeo che si disputerà in Arabia: "In palio c’è pure un montepremi molto ricco: 2.4 milioni di euro per ciascuna semifinalista perdente e 6.7 milioni per la finalista sconfitta. Alla società vincente della Supercoppa Italiana andranno invece 9.5 milioni, che possono salire fino a 11. Durante il soggiorno in Arabia Saudita, soprattutto se si protrarrà fino a lunedì prossimo, sarà organizzata anche la cena tradizionale del Napoli per gli auguri di Natale".
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro