Lukaku, zero gol agli Europei ma Conte non ha cambiato idea

Finisce l'Europeo del Belgio. Romelu Lukaku torna a casa: zero gol in quattro partite. Due annullati alla prima contro la Slovacchia. Poi gare opache. Il suo trend in nazionale è in linea con le ultime uscite.

Il belga è più bomber da club. Non ha mai deluso in stagione. Neppure alla Roma. Nonostante le difficoltà, 21 reti. Poi il rientro al Chelsea. Per Antonio Conte è la priorità per l'attacco. Non ha cambiato idea il tecnico del Napoli. Lo ha seguito agli Europei ma anche senza gol conosce bene le sue qualità. Lo considera perfetto per il Napoli al posto di Osimhen. Ma servirà l'addio del nigeriano per l'affondo. Anche De Laurentiis sembra pronto ad accontentare Conte, ovviamente alle proprie condizioni economiche.