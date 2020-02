No, non è facile. Anzi, si tratterebbe quasi di un miracolo Eppure, i miracoli a volte diventano realtà ed allora è giusto, anzi doveroso, crederci. L’ultimo turno di campionato regala al Napoli forse l’ultima, incredibile, occasione offerta dal destino per sperare in qualcosa di lontano, forse perduto. Cade la Roma, l’Atalanta frena, il Cagliari ancora una volta si fa beffare quando il tempo era ormai scaduto. Insomma, nel treno che dovrebbe andare spedito a lottare per un piazzamento Champions c’è qualcosa che non va, un rallentamento che apre ad inserimenti inattesi.

Vincendo a Genova questa sera il Napoli arriverebbe a quota 30 punti, l’Atalanta al 4° posto ne ha 39 e sappiamo bene come gli orobici siano usciti indenni dal San Paolo nello scontro diretto solo grazie agli orrori di Giacomelli. Insomma, una fiammella di speranza c’è o almeno potrebbe accendersi. È lecito lasciarla aperta, tenerla accesa, ma servirà una prestazione di un certo tipo. Occorrerà vedere un Napoli determinato, affamato, per lanciare al destino segni d’intesa. Occasioni come questa difficilmente si ripresenteranno alla porta, bisognerà avere la forza per coglierle.