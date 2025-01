Lutto per il piccolo Daniele: domani la squadra sarà al funerale in una chiesa del Vomero

vedi letture

Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Repubblica, domani la squadra sarà presente al funerale per tributare a Daniele l'ultimo saluto

La scomparsa del piccolo Daniele, tifoso azzurro venuto a mancare nel giorno della trasferta di Firenze, ha scosso tutto lo spogliatoio del Napoli. Antonio Conte non si era presentato nelle interviste post gara per il dolore, con tutti gli azzurri che hanno dedicato un pensiero sui social al ragazzino che gli era entrato nel cuore.

Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Repubblica, domani la squadra sarà presente al funerale per tributare a Daniele l'ultimo saluto: "Due giorni di vacanza per festeggiare la vittoria di Firenze e l'allungo al primo posto della classifica, ma anche per asciugare le lacrime e dedicare un pensiero affettuoso a Daniele: il piccolo tifoso azzurro scomparso, a cui tutto il Napoli darà l'ultimo saluto domani mattina, in una chiesa del Vomero".