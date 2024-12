Ma dove state guardando? Conte sta cambiando il Napoli gara dopo gara

vedi letture

Bisogna fare attenzione. Osservare, con spirito critico e puntando ad un’analisi approfondita. Il Napoli non è quello che aveva iniziato la stagione, Antonio Conte lo sta plasmando secondo la sua volontà, come se fosse un grande puzzle in cui ogni settimana vengono aggiunti nuovi pezzi. La priorità, dal suo arrivo al Napoli, è stata quella di dare solidità al reparto difensivo, dopo le enormi difficoltà dello scorso anno. Partendo da quell’obiettivo, il tecnico ha lavorato sulla fase di non possesso per restituire alla squadra quelle certezze che erano state perse nella sciagurata stagione post scudetto.

Dal Torino in poi. Dalla trasferta sul campo dei granata, si sono iniziate a vedere novità interessanti sulla parte offensiva. Conte ha iniziato ad aggiungere delle varianti, che si sono evidenziate maggiormente nel primo tempo della trasferta di Genoa. Novità importanti sulla catena di sinistra, con Olivera e McTominay sempre più coinvolti nella manovra e pronti a dare assistenza a David Neres. La crescita è palese, il percorso è quello giusto, per un Napoli in continua trasformazione. Anzi, evoluzione.