Manna a Dazn: "Mercato? Abbiamo già parlato con tanti calciatori. Sulle parole di Conte..."

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto a Dazn prima della sfida contro il Monza: "Parole Conte? Mi concentrerei su quello che possiamo fare oggi, ovvero vincere. Poi di futuro avremo tempo di parlare. E' la prima di sei finali, vogliamo subito la Champions. Poi continuiamo a coltivare un sogno, come i tifosi. Vogliamo dare fastidio all'Inter fino alla fine. Loro sono forti e dobbiamo essere orgogliosi di noi.

Mercato? Abbiamo già visto e parlato con tanti calciatori. Aspettiamo, vediamo come finiamo, perché per noi la Champions che è vicina è fondamentale e non dimentichiamo da dove siamo partiti. Poi avremo il tempo per completare questa rosa.

McTominay? C'era poco da inventare, era forte e aveva solo bisogno di sentirsi protagonista e al centro di un progetto. Conte è stato bravo a valorizzarlo. Ha un livello calcistico e umano assoluto. Ce lo godiamo, siamo contenti e lo è anche lui così come le prestazioni dimostrano. Siamo sempre pronti per cogliere opportunità simili".