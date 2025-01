Manna a Dazn: "Kvara chiedeva ingaggio fuori parametri, cessione doverosa! Sul sostituto..."

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla partita contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Dazn: "Sicuramente gennaio è un mercato complicato, soprattutto dopo l'uscita di Khvicha è chiaro che ci aspettano. Abbiamo le idee chiare, stiamo lavorando. Abbiamo una squadra all'altezza. Sappiamo che è uscito un calciatore importante, stiamo valutando come e dove intervenire. Inutile fare dei nomi adesso perché possono andar bene oggi e domani possono non andar più bene. Avevamo già fatto delle cose che poi non si sono concretizzate. Cerchiamo di fare il massimo e di fare punti".

Kvara lascia qualcosa dal punto di vista umano e tecnico. Quanto mancherà? "Purtroppo stavamo cercando di portare avanti un rinnovo difficoltoso, viste le aspettative del calciatore rispetto ai nostri parametri. Abbiamo lavorato su quest'opportunità nei mesi scorsi, non siamo riusciti a concretizzarla. E' stata doverosa la cessione per un club come il nostro, poi la volontà del calciatore è stata determinante e noi l'abbiamo assecondata. E' un calciatore importante, stiamo lavorando per capire come muoverci, ma in passato già sono andati via calciatori importanti e quindi siamo tranquilli".