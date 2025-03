Manna a Dazn: "Raspa era penalizzato dal modulo, bravo a ritagliarsi spazio! Su Conte..."

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Venezia-Napoli, toccando diversi temi di attualità legati al club partenopeo. Manna ha sottolineato come la presenza di giocatori italiani nella rosa azzurra rappresenti un valore aggiunto per il Napoli: "È un grande fattore identitario, i messaggi arrivano diretti e si conosce storia ed ambiente. Per noi è un orgoglio mandare cinque giocatori in Nazionale e speriamo di ampliare il numero di italiani, ne siamo orgogliosi".

La sfida dell'orario delle 12:30? "Giocare alle 12:30 è sempre un orario ostico, lo dicono le prestazioni precedenti. Trasferta complicata, dovremo essere concentrati e partire forte. Conte è sempre concentrato a prescindere dall’avversario, siamo determinati per vincere ogni partita così come proveremo a fare oggi".

Il futuro di Raspadori? "È un calciatore importante, della Nazionale, che ha avuto un percorso importante. All’inizio era penalizzato dal sistema di gioco e non sempre è facile ritagliarsi lo spazio, ma lui c’è riuscito ed è stato bravo. A gennaio ha espresso volontà di giocare di più, non di andare via e noi adesso siamo orgogliosi e contenti di potercelo godere".