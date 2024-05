Manna in anticipo al Napoli: il motivo per cui la Juve l'ha liberato

In attesa dell'annuncio ufficiale, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega i motivi che hanno portato la Juve a liberare in anticipo Manna

Quello di martedì 21 maggio è stato il primo giorno a Castel Volturno per Giovanni Manna, che dalle 10 alle 19:20 è stato nel quartier generale del Napoli per il suo primo giorno da nuovo dirigente azzurro. Il nuovo direttore sportivo si è incontrato con alcuni agenti (tra cui quello di Meret) e confrontato con l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. In attesa dell'annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega i motivi che hanno portato la Juventus a liberare in anticipo il dirigente.

"Il club bianconero, visti i buoni rapporti col Napoli, ha voluto agevolare il suo arrivo anticipato così da consentire a Manna di lavorare fin da subito alla ricostruzione. Ad accoglierlo c'era l'ad. Chiavelli, uomo di fiducia di De Laurentiis. I due hanno avuto un lungo confronto in sede, con il nuovo ds che ha lasciato il centro sportivo verso le 20 per rientrare all'hotel dove alloggia"