Sportitalia - Manna subito al lavoro: incontro a Castel Volturno con l’agente di Meret

Fresco di addio alla Juventus, Giovanni Manna sarà presto il nuovo direttore sportivo del Napoli. Questa mattina i bianconeri, attraverso un comunicato ufficiale, hanno annunciato la risoluzione consensuale con il dirigente dopo cinque stagioni a Torino. Il dirigente è a Castel Volturno ed è già operativo a partire da oggi.

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, su Instagram scrive: “È il Manna day. Il nuovo ds del Napoli è già a lavoro. Arrivato alle 10 a Castel Volturno a bordo di suv bianco. Su un altro dello stesso colore l’ad Andrea Chiavelli. Già a lavoro per il casting del nuovo allenatore, ma in agenda anche il primo incontro perché al centro sportivo alle 14:00 è arrivato Pastorello, agente di Meret che aveva appuntamento per discutere del futuro e del rinnovo del suo assistito!”.