Manna lavora per McTominay: richiesta alta, c'è però una strada per il prestito

Ha una valutazione molto elevata, circa 30 milioni, sebbene sia all’ultimo anno di contratto.

Manna e l'idea McTominay: la richiesta dello United è alta. Sul Corriere dello Sport si fa il punto sull'idea nata nelle ultime ore in casa Napoli, quella di provare a regalare ad Antonio Conte il forte centrocampista del Manchester: "Servirà un po’ di tempo, nel frattempo però Manna punta a sbloccare due operazioni (una in entrata e una in uscita) e ragiona su un nuovo nome, quello di McTominay. Scott McTominay, 27 anni e 191 centimetri d’altezza, potrebbe lasciare il Manchester United. Ma ha una valutazione molto elevata, circa 30 milioni, sebbene sia all’ultimo anno di contratto.

La stagione appena trascorsa è stata decisamente positiva per il mediano scozzese: 10 i gol messi a segno tra campionato e coppe in 47 gare e una rete messa segno agli Europei contro la Svizzera. Manna in questi giorni ne parlerà con il Manchester United, sa che il prezzo di partenza è elevato e sa anche che un’eventuale cessione in prestito sarebbe possibile solo se il giocatore rinnovasse prima il contratto con lo United".