Mario Rui a DAZN: "Grandissima occasione, cercheremo di fare il massimo. Insigne? E' sereno"

"Sappiamo che per portare il risultato a casa dobbiamo fare molto meglio rispetto alle ultime volte".

Nel pre-partita di Lazio-Napoli, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sarà una grandissima occasione, cercheremo di fare il massimo sapendo che non abbiamo fatto benissimo nelle ultime gare. Sappiamo che per portare il risultato a casa dobbiamo fare molto meglio rispetto alle ultime volte".

Come ti senti? “Mi sento molto bene, queste partite qualsiasi giocatore vorrebbe fare. Affrontare squadre e giocatori forti è uno stimolo enorme".

Come hai visto Insigne in questi giorni? “L’ho visto sempre molto sereno. E’ il nostro capitano, so che da qui alla fine darà sempre il massimo in tutti i sensi, come ha sempre fatto. E’ questo che ci aspettiamo da Lorenzo”.