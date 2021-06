Mario Rui, il Galatasaray spinge: domani vertice per chiudere

Mario Rui potrebbe presto lasciare il Napoli e trasferirisi in Turchia. Il Galatasaray spinge per firmare con il portoghese: pronta un'offerta ufficiale per il Napoli da 5mln di euro più bonus. L'esterno sinistro chiede 3 milioni di euro all'anno di stipendio. Fissato un incontro per domani. Lo riferisce su Twitter Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato.

