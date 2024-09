McTominay, che voglia di Napoli: a telefono fu chiaro con Manna, gli disse una cosa

Due gol nelle ultime due in nazionale per Scott McTominay che ora torna a Napoli e oggi per la prima volta si allenerà agli ordini di Conte. Grande curiosità per lo scozzese ex United che in estate ha voluto Napoli a tutti i costi. Emergono ulteriori retroscena in tal senso.

Il Corriere dello Sport racconta di un retroscena che riguarda proprio l'ex United: "McTominay, per dirne un’altra, ha parlato chiaro con il ds Manna spiegandogli che non avrebbe accettato altre destinazioni: parola d’onore, fatto".