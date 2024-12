McTominay, la cosa più importante l'ha detta Conte in conferenza

vedi letture

Si sprecano parole per il valore, la forza, le qualità di Scott McTominay. Lo scozzese è stato decisivo anche a Torino. Sua la rete da tre punti. Terzo gol in campionato. Quarto in stagione. Tutti pazzi per Scott. Con lui cambio modulo. Per Conte è insostituibile. La Gazzetta lo paragona a Vidal, quello della prima Juve di Conte. Tra similitudini e differenze.

L'unica cosa sullo scozzese, o almeno quella più interessante, l'ha detta Conte in conferenza: "Siamo stati bravi e fortunati perché il ragazzo ha accettato di venire dopo un decimo posto, poteva vedere Napoli con un declassamento ed invece no". Proprio così: lo scozzese ha scelto Napoli anche senza coppe europee. Dopo un anno difficile. Non era scontato, non era da tutti, soprattutto per uno reduce da una vita allo United. Una scelta vincente. Un gran colpo.