Gazzetta - McTominay come Vidal alla Juventus: arriva e Conte cambia modulo

McTominay come il Vidal della Juventus: ovvero arriva, Conte cambia modulo e lui subito incide. Decisivo e prezioso. Il paragone è de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dopo la vittoria di Torino.

"Vidal nella Juve, McTominay nel Napoli. Se Conte cambia sistema tattico per un giocatore, vuol dire che di quel giocatore non si può fare a meno. La sua prima Juve virò dal 4-2-4 originario al 3-5-2 per una mezzala-goleador in più. Il Napoli ha fatto percorso inverso, recuperando una linea difensiva a quattro e inserendo lo scozzese. Il risultato non cambia: dopo 14 giornate la Juve era al comando a fine 2011, adesso c’è il Napoli davanti".