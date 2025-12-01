Ufficiale McTominay vince il premio calciatore dell'anno: "Napoli è speciale, sono nel posto giusto"

vedi letture

Scott McTominay è stato premiato come miglior calciatore dell'ultima stagione sul palco del Gran Galà del Calcio 2025. Il calciatore del Napoli fa quindi doppietta dopo essere stato eletto anche MVP del campionato dalla Lega Serie A: un riconoscimento per le incredibili prestazioni messe in mostra nel 2024/25, in cui lo scozzese ha trascinato la sua squadra verso la vittoria dello storico quarto Scudetto.

Dal palco del Gran Galà del Calcio 2025, Scott McTominay ha parlato così dopo aver ricevuto il premio: "È sensazionale, è incredibile essere qui e vincere questo premio. Grazie a tutti, alla squadra, allo staff e ai compagni. Per me il rapporto con Napoli è speciale, ci sono tanti luoghi speciali. È stata una scelta facile venire a Napoli, sono venuto nel posto giusto".