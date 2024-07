Mediaset - Osimhen-PSG, ultimi tentativi ma c’è sfiducia: Victor pronto a valutare l'Arabia

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? La trattativa con il Paris Saint Germain non decolla, come spiega il portale Sport Mediaset: “De Laurentiis, che sperava in un assalto del Psg, si è detto pure disponibile ad abbassare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. La trattativa però, complice le mancate cessioni dei parigini, fatica a decollare. E così potrebbe pensarci l'Arabia a fare felice tutti sistemando la situazione.

Certo, la pista saudita è l'ultima spiaggia. Ecco perché nelle prossime ore l'agente di Osimhen (tra i francesi e il 25enne c'è già l'intesa) cercherà di trovare nuovamente la quadra dell'affare tra Al-Khelaifi e il Napoli. Non c'è grande fiducia, per questo l'ex Lille sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di un trasferimento nel campionato saudita (l'Ah-Ahli è in pole) che garantirebbe tanti milioni a sè stesso oltre che ai partenopei. I prossimi due-tre giorni diranno tanto: la speranza Psg è flebile, Victor è pronto a percorrere il piano B”.